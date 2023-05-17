В Нигерии ищут пропавших при нападении на автоколонну с сотрудниками посольства США

Госдепартамент оказывает помощь в их поиске

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Госдепартамент находится в тесном контакте с властями Нигерии с целью обнаружения похищенных в ходе недавнего нападения на автоколонну людей, в результате которого погибли два сотрудника американского посольства. Об этом сообщила в среду руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

По ее словам, 16 мая в результате нападения на автоколонну, которая перевозила гуманитарный груз, погибли два сотрудника американского посольства, а также два сопровождавших их нигерийских полицейских. "Другие члены конвоя все еще числятся пропавшими без вести. Государственный департамент тесно сотрудничает с нигерийскими властями в их поисках", - сказала Пауэр. Глава ведомства не уточнила, сколько именно человек пропали без вести, есть ли среди них граждане США, либо другие сотрудники американского посольства.

Ранее британская вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что при нападении вооруженных лиц на автоколонну в Нигерии погибли двое сотрудников консульства США и двое нигерийских полицейских. Еще три человека были похищены, отмечала она. Власти ведут поиски заложников с целью их освобождения.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге во вторник, что, по предварительным данным, в ходе нападения "никто из американских граждан не пострадал".