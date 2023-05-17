На юге Москвы сотрудник УФСИН получил ранение в живот при проверке обвиняемого

Злоумышленник скрылся с места совершения преступления

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудник УФСИН получил ножевое ранение в живот при проверке обвиняемого на юге Москвы. Об этом журналистам сообщили в столичной прокуратуре.

"По предварительной информации, вечером 17 мая в квартире на Кленовом бульваре 18-летний мужчина причинил ножом телесные повреждения инспектору филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Москве, который пришел к нему в связи с исполнением служебных обязанностей для осуществления контроля за решением суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Злоумышленник с места совершения преступления скрылся, инспектор госпитализирован", - говорится в сообщении.

Ранее, 14 мая, около жилого дома на Коломенской улице обвиняемый в ходе конфликта ударил мужчину ножом и причинил тяжкий вред здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ). Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Симоновский межрайонный прокурор Владимир Шараментов координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия, контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, в том числе принятие решения о возбуждении уголовного дела", - заключили в пресс-службе.