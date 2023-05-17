Экс-главу района в Смоленской области отправили в колонию

Его признали виновным в превышении должностных полномочий

ТАСС, 17 мая. Суд признал виновным бывшего главу Гагаринского района Смоленской области Романа Журавлева в четырех эпизодах превышения должностных полномочий. Его приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года 7 месяцев в исправительной колонии строгого режима, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего чиновника. Приговором суда он признан виновным в четырех эпизодах превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). <…> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия и суда, экс-глава в 2017-2018 годах под угрозой увольнения дал указание подчиненным обеспечить победу в конкурсе компании "Алгоритм" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию блока механической очистки, капитальный ремонт сооружений биологической очистки на городских очистных сооружениях в городе Гагарине, ущерб от его действий составил 250 тыс. рублей. В 2018-2019 годах он под угрозой увольнения поручил подчиненной допустить к торгам на выполнение работ по благоустройству парка им. Солнцева только компанию "Спецпроект-регион", в 2019-2020 годах обеспечил участие в аукционе по благоустройству общественных и дворовых территорий знакомых представителей фирм-подрядчиков, которые до начала аукциона подготовили сметные расчеты.

В 2021 году пресс-служба сообщала, что задержание и арест экс-главы связаны с расследованием уголовных дел, которые были возбуждены по жалобам граждан, проживающих в нескольких аварийных домах в Гагарине. Жители домов №2 по улице Советской Набережной и №93 по улице Гжатской, признанных аварийными в 2017 году, пожаловались на условия проживания. Следователи, предварительно, установили, что с января 2017 по декабрь 2020 года чиновники администрации и пенсионного фонда принимали решения о направлении средств материнского капитала ряда граждан на приобретение жилых помещений в доме №2 по улице Советской Набережной, которые фактически находятся в аварийном состоянии. Управляющая компания с января 2018 по май 2021 года не обеспечила проведение качественного текущего ремонта указанных жилых домов, что привело к ухудшению их технического состояния.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц администрации Гагаринского района, по ходатайству следователей суд арестовал начальника управления по строительству и ЖКХ. В отношении работников управления Пенсионного фонда России в Гагаринском районе дело возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) возбуждено в отношении управляющей компании, которая отвечает за обслуживание домов.