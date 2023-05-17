СК возбудил дело после нападения на сотрудника УФСИН в Москве

Подозреваемого разыскивают правоохранительные органы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на сотрудника УФСИН на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 17 мая 18-летний молодой человек, находясь в квартире жилого дома на Кленовом бульваре в Москве нанес ножевые ранения в область шеи и живота инспектору филиала ФКУ УИИ УФСИН России по городу Москве, который пришел к нему для осуществления контроля за решением суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. С места происшествия фигурант скрылся, инспектор доставлен в столичную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

"Следователями столичного СК России осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудникам органа дознания дано поручение на проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лица, совершившего данное преступление", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что фигурант является обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), в связи с этим перед Симоновским районным прокурором Москвы возбуждено ходатайство о передаче данного уголовного дела в Симоновский межрайонный следственный отдел Москвы для дальнейшего расследования.