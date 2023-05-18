В ДНР сообщили о 59 обстрелах республики украинскими силовиками за сутки

Погибли пять мирных жителей

ДОНЕЦК, 18 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили 368 снарядов по населенным пунктам ДНР, в результате ударов 5 жителей погибли и свыше 20 получили ранения. Об этом сообщило в ночь на четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, зафиксировано 59 обстрелов из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм, а также реактивных систем залпового огня. Удары наносились по Горловке, Яковлевке, Ясиноватой, Донецку, Макеевке, Александровке, Еленовке, Благодатному, Владимировке. Всего было выпущено 368 снарядов.

В результате обстрелов погибли 5 человек и 24 жителя республики, в том числе подросток, пострадали. Кроме того, были повреждены 29 жилых домостроений и 5 объектов гражданской инфраструктуры, отмечается в сводке.

16 мая киевские силовики 63 раза обстреляли населенные пункты ДНР.