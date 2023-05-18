Пропавших после крушения самолета в джунглях Колумбии детей нашли живыми

Одному из них 11 месяцев

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мая. /ТАСС/. Колумбийские военные нашли живыми четырех детей, находившихся на борту самолета, который разбился в джунглях 1 мая. Об этом сообщил в среду президент страны Густаво Петро.

"В результате усердных поисков, которые вели наши вооруженные силы, мы обнаружили живыми четырех детей, которые числились пропавшими после крушения самолета в [департаменте] Гуавиар", - написал он в Twitter.

По данным журнала Semana, среди детей - 11-месячный младенец.

Всего на борту самолета Cessna 206, направлявшегося из муниципалитете Солано в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, находилось семь человек. 15 мая военные нашли самолет и тела трех взрослых в лесных зарослях. В последнем переданном сообщении пилот воздушного судна сообщил о неисправности двигателя.