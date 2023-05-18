18 мая, 00:24
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области

До этого поступала информация о взрывах в Одессе и Харькове

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Несколько взрывов в ночь на четверг раздалось в Кировоградской области в центре Украины. Об этом сообщил украинский телеканал "Дом".

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Других подробностей не приводится.

Ранее ночью сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове и Харьковской области в то время, когда в этих регионах действовала воздушная тревога.

В настоящее время предупреждение об угрозе с воздуха объявлено в большей части регионов Украины - Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. 

Теги:
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