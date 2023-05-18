18 мая, 00:49

В Москве задержали мужчину, ранившего сотрудника УФСИН

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве 18-летнего мужчину, который подозревается в ножевом ранении сотрудника УФСИН при проверке отбывания им меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Установлено местонахождение подозреваемого в нанесении ножевых ранений инспектору ФКУ УФСИН России по городу Москве на Кленовом бульваре. В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник задержан и в ближайшее время будет передан сотрудникам органов следствия для проведения следственных действий", - сказал собеседник агентства.

В столичной прокуратуре добавили, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде ареста. "Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Вечером 17 мая в квартире на Кленовом бульваре 18-летний мужчина, находившийся под домашним арестом за нанесение тяжкого вреда здоровью, ножом ранил инспектора столичного филиала ФКУ УИИ УФСИН России, который пришел к нему для контроля за решением суда об избрании меры пресечения. После происшествия злоумышленник скрылся, инспектор госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). 

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