18 мая, 00:58,
обновлено 18 мая, 03:19
Военная операция на Украине

На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

Сообщалось о взрывах в Одессе, Харьковской и Кировоградской областях

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Воздушная тревога в ночь на четверг была объявлена на всей территории Украины. Это следует из данных официального ресурса по оповещению граждан.

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Около 3:48 по местному времени (совпадает с мск) предупреждение об угрозе с воздуха передали в западных регионах страны.

Ранее тревога начала действовать в областях на востоке, в центре, на севере и юге Украины, в том числе в Киеве. Сообщалось о взрывах в Одессе, Харьковской и Кировоградской областях.

Около 6:15 мск тревогу отменили. Во время действия воздушной тревоги сообщалось о взрывах в Киеве, Кременчуге Полтавской области, Хмельницком, а также в Киевской, Винницкой и Житомирской областях.

В новость были внесены изменения (6:18 мск) - тревога на всей территории Украины отменена. 

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