Глава МЧС прибыл в Иркутскую область для оценки паводковой обстановки

Он также проконтролирует оказание поддержки пострадавшим

ИРКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Александр Куренков в четверг прилетел в Иркутскую область, чтобы оценить паводковую обстановку в регионе, а также проконтролировать оказание поддержки пострадавшему населению.

Министр совершит облет одного из пострадавших поселков в нескольких километрах от города Киренск, пообщается с местными жителями.

Тем временем спасателями оказывается в Иркутской области необходимая адресная помощь населению: доставка воды и продуктов питания. В готовности также авиация и пункты временного размещения.

Накануне несколько населенных пунктов Иркутской области оказались в зоне подтопления. В настоящее время обстановка стабилизируется. По информации регионального главка МЧС, в регионе в ближайшее время ожидается спад воды. Уровень воды рек в районе сел Подволошино, Токма, Бур и Ика ниже критических отметок, в районе сел Преображенка, Непа и Ерема - выше. В понедельник в селах Токма, Подволошино, Преображенка, Ерема, Непа и в деревне Бур Катангского района были подтоплены 179 участков и 138 жилых домов, где проживают 289 человек.

Ранее сообщалось, что в населенных пунктах, попавших в зону паводка на реках в Катангском районе, проводится оценка ущерба, идет подготовка документации для выплат пострадавшим, которые предусмотрены в региональном бюджете. С 8 мая в Катангском районе в связи с осложнением паводковой обстановки введен режим чрезвычайной ситуации.