Пассажира поезда Москва - Владивосток задержали с партией наркотиков весом 25 кг

Мужчина работал курьером-перевозчиком на торгующий наркотическими веществами интернет-магазин

ХАБАРОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Транспортные полицейские задержали пассажира поезда Москва - Владивосток, который перевозил в двух чемоданах 25 кг синтетических наркотиков. Кроме того, на привокзальной площади Хабаровска задержана его сестра. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

"В ходе досмотра багажа транспортными полицейскими были обнаружены и изъяты 26 полимерных свертков с наркотическими средствами. Общий вес изъятого наркотика составил 25 кг", - говорится в сообщении.

Было установлено, что ранее судимый житель Комсомольска-на-Амуре вместе со своей сестрой работал курьером-перевозчиком на один из интернет-магазинов, торгующих нарковеществами. Наркотики приобретались в Московской области, где их забирали из тайников, указанных оператором. В дальнейшем партии перевозили железнодорожным транспортом и раскладывали по пути следования в Амурской области и Хабаровском крае. Координаты места нахождения сообщались оператору магазина.

Мужчину и женщину обвинили по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ. Мужчина находится в следственном изоляторе, его сестра - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.