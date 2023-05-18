В одном из районов Хабаровского края установили пятый класс пожарной опасности

За минувшие сутки в регионе потушили возгорания на общей площади свыше 140 га

ХАБАРОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Самый высокий, пятый класс пожарной опасности установлен в Амурском районе Хабаровского края, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"В связи с повышением температурного фона и отсутствием достаточных осадков в Амурском районе Хабаровского края установлен пятый класс пожарной опасности, в Ванинском - четвертый", - говорится в сообщении.

Пятый класс является самым высоким, он устанавливается при максимальной угрозе возникновения ландшафтных пожаров, когда этому способствуют сухая погода, отсутствие дождя, порывистый ветер, наличие сухостоя.

За минувшие сутки в регионе лесопожарные формирования потушили возгорания на общей площади свыше 140 га. Сейчас работы по тушению, по информации министерства лесного хозяйства и лесопереработки края, ведутся на трех очагах на площади более 90 га. Они находятся недалеко от поселений Березовый, Горин, Гатка. Причина возникновения огня - грозы и местное население, уточнили ТАСС в министерстве. К ликвидации возгораний привлечено 259 человек, применяются 39 единиц техники, 5 воздушных судов.

Обстановка с пожарами обострилась в Хабаровском крае с установлением теплой и сухой погоды. Для стабилизации ситуации с возгораниями в регионе введен особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах. Действует запрет на посещение лесов. Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 265 пожаров на общей площади свыше 95,4 тыс. га.