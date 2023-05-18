В Комсомольске-на-Амуре строительную компанию оштрафовали на 132 млн рублей

Причиной стало нарушение подрядчиком сроков при строительстве детского сада

ХАБАРОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Строительная компания ООО "Стройиндустрия", возводившая детсад в Комсомольске-на-Амуре, оштрафована на 132 млн рублей из-за нарушения сроков его сдачи. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

"На основании постановления прокурора города ООО "Строиндустрия" привлечено к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков) в виде штрафа в размере 132 млн рублей", - говорится в сообщении.

Детский сад строился по нацпроекту "Демография". Госконтракт на работы был заключен между Службой заказчика министерства строительства Хабаровского края и компанией "Стройиндустрия". Контракт должен был быть исполнен до 10 ноября 2022 года. Однако объект не построили, остаток неисполненных подрядчиком обязательств превысил 265 млн рублей.

Отмечается, что затягивание работ привело к значительному удорожанию проекта и необходимости содержания недостроенного объекта.