18 мая, 02:18,
обновлено 18 мая, 02:39
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области

Paula Bronstein / Getty Images, архив
© Paula Bronstein / Getty Images, архив

Работает система противовоздушной обороны

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Взрывы были слышны в ночь на четверг в Киеве и Киевской области, сообщило украинское агентство ТСН.

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В Киевской городской военной администрации отметили, что работает система противовоздушной обороны. Как позже сообщил мэр города Виталий Кличко, несколько взрывов прозвучали в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах Киева. По его словам, было зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.

Агентство ТСН также сообщило, что в Хмельницкой области во второй раз за ночь прозвучали взрывы.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в нескольких регионах страны - в Кременчуге Полтавской области, городе Хмельницком, а также в Винницкой и Житомирской областях. В настоящее время по всей Украине объявлена воздушная тревога. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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