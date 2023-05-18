В Биробиджане взяли под стражу подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

По данным ФСБ, он собирал сведения о деятельности Вооруженных сил России в зоне СВО

ТАСС, 18 мая. Житель Биробиджана подозревается в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ), он взят под стражу сотрудниками территориального управления ФСБ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Управлением ФСБ России по Еврейской автономной области пресечена деятельность жителя города Биробиджана, который оказывал содействие СБУ в деятельности против безопасности Российской Федерации. Биробиджанец привлечен представителем спецслужбы Украины к конфиденциальному сотрудничеству на материальной основе с использованием средств информационно-телекоммуникационной среды", - говорится в сообщении. Подозреваемый по заданию сотрудника СБУ собирал сведения о деятельности Вооруженных сил РФ в зоне СВО, а также искал исполнителей диверсионных актов на объектах российской транспортной инфраструктуры.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией"). Ему по ходатайству следствия избрали меру пресечения в виде ареста. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.