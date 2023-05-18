18 мая, 02:49
Военная операция на Украине

В Биробиджане взяли под стражу подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

По данным ФСБ, он собирал сведения о деятельности Вооруженных сил России в зоне СВО

ТАСС, 18 мая. Житель Биробиджана подозревается в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ), он взят под стражу сотрудниками территориального управления ФСБ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Управлением ФСБ России по Еврейской автономной области пресечена деятельность жителя города Биробиджана, который оказывал содействие СБУ в деятельности против безопасности Российской Федерации. Биробиджанец привлечен представителем спецслужбы Украины к конфиденциальному сотрудничеству на материальной основе с использованием средств информационно-телекоммуникационной среды", - говорится в сообщении. Подозреваемый по заданию сотрудника СБУ собирал сведения о деятельности Вооруженных сил РФ в зоне СВО, а также искал исполнителей диверсионных актов на объектах российской транспортной инфраструктуры.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией"). Ему по ходатайству следствия избрали меру пресечения в виде ареста. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. 

Теги:
РоссияЕврейская автономная областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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