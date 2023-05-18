В Красногвардейском районе Петербурга загорелся бизнес-центр

Сведений о пострадавших не поступало

ТАСС, 18 мая. Комплекс из четырех зданий загорелся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в четверг в Telegram-канале регионального главка МЧС.

"18 мая в 03:41 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, ул. Магнитогорская, д. 51. В комплексе из четырех зданий размером 60 на 80 м происходит горение в одной части здания размером 15 на 30 м по всей площади. В 04:19 подан дополнительный номер 1-бис", - говорится в сообщении.

В здании расположен бизнес-центр. Уточняется, что сведений о пострадавших на данный момент не поступало. К ликвидации пожара от МЧС привлечено 7 единиц техники и 32 человека личного состава.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе и Ленобласти" выехали на место пожара и организовали исследование атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки (при западном ветре).

"Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" для проведения исследований", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ведомсвте также добавили, что пожар произошел в производственных помещениях.

По последним данным, пожар локализован, а его ранг снижен до первого номера.