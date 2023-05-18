18 мая, 04:06,
обновлено 18 мая, 04:53
Военная операция на Украине

В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены звучат в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Воздушную тревогу утром в четверг объявили в трех областях на юге и востоке Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению граждан.

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Сирены звучали в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях, а также в находящихся под контролем украинских властей районах ДНР и Запорожской области.

В ночь на четверг по всей территории Украины объявили, а затем через несколько часов отменили воздушную тревогу. Во время ее действия сообщалось о взрывах в Киеве, Кременчуге (Полтавская область), Хмельницком, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

Спустя примерно 40 минут тревогу отменили.

В новость внесены изменения (07:52) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
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