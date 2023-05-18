18 мая, 04:19
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстреле Донецка украинскими силовиками

Под огнем оказался Куйбышевский район города

ДОНЕЦК, 18 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром возобновили обстрел Донецка после шести часов перерыва, выпустив по городу семь снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм.

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Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По информации, опубликованной в Telegram-канале представительства, ВСУ совершили обстрел в 07:00 мск, под огнем оказался Куйбышевский район города.

Предыдущий обстрел Донецка был зафиксирован 18 мая в 01:00 мск, тогда украинская армия выпустила шесть снарядов калибра 155 мм. 

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