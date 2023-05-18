Semana: выжившие при крушении самолета в Колумбии дети ночевали в шалашах

Укрытия могла сделать 13-летняя девочка, сообщает журнал

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мая. /ТАСС/. Дети, выжившие после крушения самолета в Колумбии, смогли построить себе укрытия в джунглях, где провели более 16 дней. Об этом сообщил в среду журнал Semana.

По его данным, в ходе поисковой операции в зоне было найдено несколько шалашей из листьев и палок, которые были скреплены резинками для волос. Предположительно, укрытие от ливней смогла сделать 13-летняя девочка, которая оказалась в джунглях со своими младшими братьями. Возраст остальных трех детей - 11 месяцев, четыре года и девять лет.

Как пишет издание, надежда найти детей живыми появилась после того, как военные нашли неподалеку от обнаруженного 15 мая самолета остатки недавно съеденных фруктов, емкость для детского питания и другие предметы, которые могли использовать потерпевшие.

По словам источников журнала, в настоящее время детей осматривают специалисты.

Ранее в среду президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что военным удалось найти живыми всех четырех детей, которые считались пропавшими без вести после крушения самолета в джунглях 1 мая. Всего на борту самолета Cessna 206, направлявшегося из муниципалитета Солано в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, находились семь человек. 15 мая военные нашли самолет и тела трех взрослых, в том числе матери детей, в лесных зарослях. В последнем переданном сообщении пилот воздушного судна сообщил о неисправности двигателя.