В Омске троллейбус врезался в столб

Пострадали шесть человек

ОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Водитель троллейбуса в Омске потерял сознание и врезался в столб, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального УГИБДД. В результате ДТП пострадали шесть человек.

"В ДТП на Космическом проспекте пострадали шесть человек, все взрослые. Троих увезли [на скорой помощи], троим оказана помощь на месте", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что водитель троллейбуса 1981 года рождения потерял во время движения сознание и врезался в столб. В салоне находились восемь пассажиров.