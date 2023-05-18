Экс-директора оборонного завода под Новосибирском осудили за растрату

Его приговорили к 2 годам исправительной колонии

НОВОСИБИРСК, 18 мая. /ТАСС/. Бывший генеральный директор Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Рустам Исмайлов приговорен к 2 годам исправительной колонии по делу о растрате. Об этом сообщается на сайте суда в четверг.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Исмайлов был взят под стражу в зале суда.

Уточняется, что уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку открытое разбирательство могло привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны, а именно служебной тайны в области обороны.

Исмайлов является фигурантом уголовного дела бывшего топ-менеджера "Ростеха" Аллы Лалетиной. Как следует из материалов дела, Лалетина в период с февраля 2018 года по апрель 2019 года, являясь директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех", получила от Исмайлова взятку в особо крупном размере. Кроме этого, он оплатил Лалетиной и ее семье поездку в Турцию на сумму 3,1 млн рублей, приобрел чемодан Louis Vuitton для матери обвиняемой и соковыжималку, а также передал ей взятку в размере 3 млн рублей для приобретения персидского ковра.

НЗИВ входит в состав АО "НПК "Техмаш" под управлением АО "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" и специализируется на выпуске взрывчатых веществ, снарядов для систем залпового огня "Смерч", боевых частей систем вооружений "Искандер", а также неуправляемых авиационных ракет С-13.