В Одессе сообщили о повреждении объекта промышленности

В городе ранее прозвучало не менее пяти мощных взрывов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Промышленный объект, расположенный в Одессе на юге Украины, вечером в среду получил повреждение. Об этом в четверг со ссылкой на информацию оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины сообщили городские власти.

"Есть попадание в промышленную инфраструктуру", - говорится в сообщении в Telegram-канале властей Одессы. К сообщению прикреплены две фотографии, на которых изображен объект, похожий на ангар, с поврежденными стенами.

Вечером в среду украинское издание "Страна" сообщило, что в Одессе прозвучало не менее пяти мощных взрывов. В это время в городе и Одесской области звучала воздушная тревога.