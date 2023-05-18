Число жертв непогоды в Италии достигло девяти человек

За две недели выпала семимесячная норма осадков

РИМ, 18 мая. /ТАСС/. Число жертв наводнения, вызванного продолжительными интенсивными дождями на севере Италии, достигло девяти человек. Как пишет в четверг газета Il Messaggero со ссылкой на службы спасения, есть пропавшие без вести, 28 тыс. человек эвакуированы из затронутых разгулом стихии зон. Некоторые из них лишились крова.

Как отмечает издание, только за последние 48 часов выпали рекордные 300 мм осадков. А за последние две недели выпала их семимесячная норма. Более 30 городов оказались в центре наводнения, разлились более 20 рек в области Эмилия-Романья. Сообщается о многочисленных сходах селей.

Несколько городов оказались изолированы, также были обесточены многие зоны. Прервано автомобильное движение по местным трассам, а также региональное железнодорожное сообщение на многочисленных отрезках путей.

Губернатор области Стефано Боначчини сравнил нынешнюю ситуацию с землетрясением. 23 мая состоится заседание Совмина, на котором будут расширены чрезвычайные меры для пострадавших регионов, а также выделены дополнительно €20 млн на ликвидацию последствий разгула стихии. Министр сельского хозяйства Франческо Лоллобриджида затруднился назвать окончательную сумму ущерба, нанесенного местным хозяйствам.

Департамент гражданской защиты объявил наивысший (красный) уровень опасности в Эмилии-Романье в связи с непогодой. Сильные дожди там идут с вечера понедельника. Правительство Италии уже объявило режим чрезвычайной ситуации в этой области. В начале мая из-за разгула стихии здесь погибли два человека. Как было объявлено в среду, организаторы чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" решили отменить из-за неблагоприятных погодных условий этап в Имоле, который должен был пройти с 19 по 21 мая.