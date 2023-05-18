В ЛНР сообщили об усилении ВСУ атак дронами-камикадзе на краснолиманском направлении

В Минобороны ранее сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 19 беспилотников украинских войск

ЛУГАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали интенсивнее применять дроны-камикадзе и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На краснолиманском направлении противник начал более интенсивно применять БПЛА. На участке Кременная-Сватово отмечается увеличение использования украинскими боевиками различных беспилотных летательных аппаратов. Чаще всего используются разведывательные дроны, но также используются ударные и дроны-камикадзе", - сказал он со ссылкой на данные, полученные от российской разведки.

В среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 19 беспилотников украинских войск.