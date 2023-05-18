Суд в Приангарье отправил на принудительное лечение владельца свиней, напавших на человека

В результате нападения погиб один человек

ИРКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Суд в Иркутской области признал невменяемым и отправил на принудительное лечение мужчину, который регулярно выпускал свой скот на самовыпас и летом 2022 года допустил нападение стада свиней на человека. Об этом сообщила пресс-служба Усольского городского суда.

"При рассмотрении уголовного дела судом исследованы все доказательства, протоколы следственных действий, заключения экспертов. Они были признаны соответствующими уголовно-процессуальному законодательству и были приняты как доказательства, устанавливающие причастность владельца свиней к совершению общественно-опасного деяния, <…> а именно причинение смерти по неосторожности в состоянии невменяемости. <…> Суд освободил мужчину от уголовной ответственности за совершение общественно-опасного деяния и применил к нему меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь ", - говорится в сообщении.

На подсудимого часто поступали жалобы от жителей поселка за то, что он оставляет скот без присмотра. Участковый неоднократно проводил с ним профилактические беседы, однако тот вновь отправлял животных на самовыпас.

Инцидент произошел в поселке Тельма летом 2022 года. Скот зашел на чужой участок. Одно из животных укусило хозяина подворья за ногу. До прибытия скорой помощи мужчина потерял много крови и умер в реанимации, не приходя в сознание.