В Тюменской области ликвидировали природные пожары на площади более 700 га

В их ликвидации участвуют в общей сложности 814 человек и 144 единицы техники

ТАСС, 18 мая. Специалисты ликвидировали 17 природных пожаров в Тюменской области за минувшие сутки на площади свыше 700 га. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

"Три лесных пожара на площади 24 га и 14 ландшафтных пожаров на площади 763 га ликвидированы в Тюменской области за минувшие сутки 17 мая. По данным на утро 18 мая, в регионе действуют 6 лесных пожаров на площади 109 га, 4 из них локализованы на площади 100 га. За истекшие сутки зафиксировано 4 новых лесных пожара", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее в Тюменской области действовал 21 ландшафтный пожар на общей площади 2 353 га, по состоянию на утро четверга действуют 7 ландшафтных пожаров на общей площади 1 590 га. Тушением природных пожаров в Тюменской области занимаются в общей сложности 814 человек, используются 144 единицы техники. В течение прошедших суток для тушения природных пожаров активно применялась авиация - 4 вертолета и самолет Ил-78 с водосливными устройствами. Произведен 201 слив воды общим объемом 1 404 тонны.