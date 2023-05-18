18 мая, 05:52,
обновлено 18 мая, 06:11
Военная операция на Украине

В Курской области два человека пострадали от сброшенного ВСУ взрывного устройства

ЧП произошло в поселке Глушково

ТАСС, 18 мая. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково Курской области. По предварительным данным, в реузультате два человека пострадали, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойтов.

"ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково. По предварительной информации, два жителя получили ранения", - написал он.

Он добавил, что обстоятельства происшествия уточняются.

Поселок Глушково находится в 6,5 км от границы с Украиной, является административным центром Глушковского района, который с начала специальной военной операции неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. 

Теги:
РоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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