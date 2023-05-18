Суд Ленобласти приговорил к 18 годам колонии студента, убившего мать и сестру

Прокурор области Сергей Жуковский ранее просил о пожизненном лишении свободы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Ленинградский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима студента одного из вузов Петербурга, который в октябре 2021 года задушил трехлетнюю сводную сестру и зарезал ножом мать. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

"[23-летний Владислав Тулис] признан виновным по пп. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, малолетнего, из корыстных побуждений"). Суд назначил Тулису наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и одного года ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Прокурор области Сергей Жуковский просил о пожизненном лишении свободы.

Тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти были обнаружены 2 октября 2021 года в квартире дома в поселке Бугры Всеволожского района. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого 2000 года рождения - сына потерпевшей и сводного брата убитой девочки, студента 4-го курса петербургского вуза. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"), 4 октября его заключили под стражу.

Суд установил, что Тулис задушил спавшую на кровати девочку подушкой, пока мать с мужем были в магазине, а когда они вернулись, молодой человек нанес женщине 15 ударов ножом в различные части тела, от полученных ран она умерла на месте.