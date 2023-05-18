Жителя Омского области приговорили к 19 годам колонии за домогательства к детям

С мужчины также будет взыскано почти 500 тыс. рублей в пользу потерпевших

ОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Калачинский городской суд Омской области приговорил 59-летнего местного жителя к 19 годам колонии строгого режима за развратные действия и сексуальные домогательства к детям в возрасте от 6 до 12 лет. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова.

"59-летний мужчина признан виновным в совершении 7 преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и 3 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). <…> Суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", - рассказала Булихова. С мужчины также будет взыскано в пользу потерпевших почти 500 тыс. рублей.

Суд установил, что житель Калачинского района в период с июня 2020 года по март 2022-го приглашал к себе домой детей своей бывшей сожительницы, а также бывшей знакомой. "Под предлогом угощения сладостями и приобретения подарков он совершал в отношении несовершеннолетних развратные действия и сексуальные домогательства. Потерпевшими признаны 6 детей в возрасте от 6 до 12 лет", - уточнили в прокуратуре. Один из детей рассказал об этом своей бабушке, которая обратилась в полицию.