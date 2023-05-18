Защита попросила суд оправдать Ройзмана по делу о дискредитации ВС РФ

Гособвинитель ранее в прениях попросил назначить экс-мэру Екатеринбурга штраф в размере 260 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Адвокат Владислав Идамжапов в ходе судебных прений по уголовному делу в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в дискредитации ВС РФ, попросил суд оправдать его, передает корреспондент ТАСС из суда.

"Прошу признать невиновным, вынести оправдательный приговор и признать за ним право на реабилитацию", - сказал он.

Ранее в прениях гособвинитель попросил назначить Ройзману штраф в размере 260 тыс. рублей. Сам Ройзман в судебных прениях поблагодарил музыкантов, художников, историков, журналистов, жителей Екатеринбурга и всех остальных, кто его поддержал. "Никто не может отнять у меня право говорить то, что я думаю", - добавил он.

Ройзман обвиняется по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года). По версии следствия, 1 июля 2022 года экс-мэр Екатеринбурга организовал диалог на YouTube-канале, в ходе которого убеждал адресата в негативном характере целей использования российской армии.

Уголовное дело в отношении Ройзмана было возбуждено в августе 2022 года, на время расследования суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.