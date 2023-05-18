18 мая, 10:48
Дело в отношении Ройзмана о дискредитации армии

Суд огласит приговор по делу экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана 19 мая

Гособвинитель попросил назначить бывшему чиновнику штраф в размере 260 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Екатеринбурга 19 мая огласит приговор по делу экс-главы города Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в дискредитации Вооруженных сил РФ, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Приговор будет оглашен завтра в 14:30 (12:30 мск)", - сказал судья.

Ранее в прениях гособвинитель попросил назначить Ройзману штраф в размере 260 тыс. рублей.

Ройзман обвиняется по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года). По версии следствия, 1 июля 2022 года экс-мэр Екатеринбурга организовал диалог на YouTube-канале, в ходе которого убеждал адресата в негативном характере целей использования российской армии.

Уголовное дело в отношении Ройзмана было возбуждено в августе 2022 года, на время расследования суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. 

Теги:
РоссияРойзман, Евгений ВадимовичСвердловская областьДело в отношении Ройзмана о дискредитации армии
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