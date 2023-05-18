В Москве заочно арестованы двое граждан Венесуэлы по делу о распространении фейков о ВС РФ

Их объявили в международный розыск

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал двух граждан Венесуэлы, объявленных в международный розыск по обвинению в распространении недостоверной информации о российской армии. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе суда, решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

"Постановлениями Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан Венесуэлы Рамиреза Салазара Джонатана Исаака и Брисеньо Мендоса Билли Майкла, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение группой лиц заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ при проведении специальной военной операции на территории Украины), сроком на 2 месяца с момента их экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ. Они объявлены в международный розыск", - рассказала представитель суда. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, венесуэльцы являются фигурантами уголовного дела гражданина Колумбии Хиральдо Сарая Альберто Энрике, которого в минувший вторник Головинский суд Москвы приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии, признав его виновным в распространении недостоверной информации о российской армии. Как установил суд, с 5 марта по 9 апреля 2022 года Хиральдо Сарай, имея вид на жительство в РФ, в составе организованной группы с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа, за денежное вознаграждение обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств. С использованием этих средств связи удаленно производилась массовая рассылка абонентам российских операторов заведомо ложных сообщений о действиях ВС РФ на Украине.