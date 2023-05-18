В Свердловской области выделили 19 млн рублей для потерявших в пожаре жилье в Карпинске

Деньги будут направлены муниципалитету в виде иного межбюджетного трансферта для покупки квартир на вторичном рынке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Свердловской области выделили 19 млн рублей для жителей Карпинска, потерявших жилье от природного пожара. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"[Губернатор Свердловской области] Евгений Куйвашев направил 19 млн рублей Карпинску на покупку жилья для погорельцев. Деньги будут направлены муниципалитету в виде иного межбюджетного трансферта для покупки 12 квартир на вторичном рынке", - говорится в сообщении.

По данным департамента, во время природных пожаров в Карпинске от огня пострадал многоквартирный дом. Без жилья остались 33 человека.

В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека, введен режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.