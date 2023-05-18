Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей экс-главы Верховного суда Украины

Всеволод Князев 15 мая был задержан в рамках дела о взятке

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Высший совет правосудия в четверг дал разрешение на содержание под стражей бывшего главы Верховного суда (ВС) Украины Всеволода Князева, которого подозревают во взяточничестве. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

По его данным, за соответствующее решение проголосовали 14 членов совета.

Выступая на заседании, Князев заявил, что считает дело против него политическим заказом и местью. "Считаю это дело местью за определенные свои действия, о которых известно всем членам Высшего совета правосудия. Считаю это дело заказом определенных политических личностей, которые также известны членам совета. Считаю, что Национальное антикоррупционное бюро используют втемную. Хочу сказать, прошу задуматься над этим, сегодня это я, а завтра может быть кто угодно", - цитирует его издание украинское "Страна".

В соответствии с процедурой прокуратура должна была обратиться в Высший совет правосудия с ходатайством разрешить предъявить Князеву обвинение и избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь, когда ходатайство удовлетворено, прокуратура обращается в Высший антикоррупционный суд, где Князеву изберут меру пресечения. Пресс-служба суда уже сообщила, что заседание по избранию меры пресечения состоится в четверг в 16:00 мск.

15 мая Князев был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках дела о даче взятки членам Верховного суда от украинского миллиардера, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. В НАБУ заявили, что в ходе следственных действий были зафиксированы контакты предпринимателя с совладельцем одной из адвокатских фирм, в ходе которых была достигнута договоренность о передаче взяток судьям за принятие решения, нужного Жеваго. В пресс-службе предпринимателя отвергли подозрения в даче взятки.

16 мая судьи Верховного суда выразили Князеву недоверие и досрочно прекратили его полномочия как главы инстанции. 17 мая Высший антикоррупционный суд Украины отказался удовлетворить жалобу адвоката на задержание Князева. Защита настаивала, что при задержании Князева были допущены нарушения.