Суд в Москве заочно арестовал телеведущую из Украины Ефросинину за фейки о ВС РФ

МВД ранее объявило ее в международный розыск, а Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал украинскую телеведущую Марию Ефросинину по делу о распространении ложной информации о действиях российской армии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении Ефросининой М. А., подозреваемой по ч. 2 п. "д" ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти), меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента ее задержания или экстрадиции в Россию", - сказали в суде.

Как говорится в постановлении суда о заочном аресте телеведущей, с которым ознакомился ТАСС, поводом для уголовного дела в отношении Ефросининой стали ее публикации в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее МВД РФ объявило в международный розыск журналистку, а Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.

Ефросинина родилась в Керчи. Работала на украинском телевидении в Киеве. Кроме этого, она сотрудничала с российскими телекомпаниями НТВ и "Муз-ТВ". С 2018 года она стала почетным послом Фонда ООН в области народонаселения на Украине.