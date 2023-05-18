В Омске жителя Подмосковья осудили за разбой и вымогательство биткойнов

Суд приговорил его к 8 годам и 1 месяцу колонии

ОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Омский суд приговорил к восьми годам и одному месяцу лишения свободы жителя Подмосковья, который вымогал у жителя Омска биткойны на сумму более 181 млн рублей и ворвался с сообщниками к нему домой. Об этом сообщила в четверг журналистам старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"Ленинский районный суд г. Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Подмосковья. Он признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой в особо крупном размере"), п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). <…> Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также постановил взыскать с него в пользу трех потерпевших 180 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда", - рассказала Булихова.

Суд установил, что в августе-сентябре 2021 года преступник вел наблюдение за жителем Омска, предполагая, что у него есть биткойны на сумму более 181 млн рублей. Он несколько раз звонил с угрозами и требовал перечислить эти средства на свой крипто-кошелек. В ноябре мужчина с двумя сообщниками приобрел два электрошокера и приехал в Омске, где стал планировать нападение.

22 декабря того же года двое преступников в масках и с электрошокерами проникли в дом, где проживала семья из трех человек. Среди них, по предположению злоумышленников, должен был находиться владелец биткойнов. Один из жильцов смог дать им отпор, после чего нападавшие сбежали. Позже житель Подмосковья был задержан, вину он не признал. Уголовное дело в отношении его сообщников выделено в отдельное производство.