Экс-гендиректора "Воронежской горэлектросети" освободили из колонии-поселения по УДО

По делу также были арестованы экс-замгендиректора "Воронежской горэлектросети" Мария Аркатова, бывший руководитель компании Александр Гаврилин и экс-замдиректора Денис Сапелкин

ВОРОНЕЖ, 18 мая. /ТАСС/. Экс-гендиректор компании "Воронежская горэлектросеть" Руслан Кочетов, осужденный по делу о покушении на мошенничество на сумму более 520 млн рублей, условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии-поселения. Об этом сообщила ТАСС в четверг представитель Панинского районного суда Воронежской области.

"Кочетов Руслан Львович освобожден от отбывания наказания условно-досрочно на пять месяцев 16 дней", - сказала она. В августе 2022 года Центральный районный суд Воронежа признал Кочетова виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и приговорил его к 1 году и 1 месяцу колонии-поселения.

Экс-гендиректор "Воронежской горэлектросети" Руслан Кочетов был задержан в феврале 2019 года в Воронеже в рамках возбужденного уголовного дела о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этому делу также были арестованы экс-замгендиректора "Воронежской горэлектросети" Мария Аркатова, бывший руководитель компании Александр Гаврилин и экс-замдиректора Денис Сапелкин.

Как установило следствие, с 2014 по 2018 год руководство "Воронежской горэлектросети" через фирмы-однодневки изготовило фиктивные документы, по которым они якобы выполнили работы на общую сумму свыше 520 млн рублей. После этого фирмы подали иски в Арбитражный суд Воронежской области о взыскании денег с "Воронежской горэлектросети", их требования были удовлетворены судом.

Ранее суд приговорил Сапелкина по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом 50 тыс. рублей, Гаврилина - к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, еще один фигурант дела - депутат городской думы Олег Турбин - арестован заочно, он объявлен в международный розыск.

АО "Воронежская горэлектросеть" было создано в Воронеже в 2018 году путем приватизации одноименного муниципального предприятия. Является крупнейшей территориальной сетевой организацией Воронежа, занимает около 70% рынка обеспечения электроэнергией юридических и физических лиц. С 2015 года по июнь 2018-го должность генерального директора занимал Александр Гаврилин. После его ухода компанией временно руководила Мария Акатова. С осени 2018 года гендиректором был Руслан Кочетов, он был снят с поста уже после ареста.