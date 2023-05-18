Доцента МГУ допросили в СК в качестве свидетеля и отпустили

В квартире Михаила Лобанова ранее прошел обыск по делу экс-депутата Иль Пономарева

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники СК отпустили после допроса доцента механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаила Лобанова, у которого ранее проходил обыск по делу экс-депутата Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС рассказала в четверг его адвокат Татьяна Окушко.

"Моего подзащитного Лобанова вечером в четверг выпустили из здания управления СК РФ по Москве. Он был допрошен в качестве свидетеля", - сказала она. Ранее сообщалось о том, что ученого задержали после обыска в его квартире.

По делу Пономарева в четырех регионах России проходят обыски. Следственные действия начались у участников "Съезда народных депутатов" (организация признана нежелательной на территории РФ). Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, "обыскивают в том числе квартиры Галины Фильченко и Нодари Хананашвили, доцента МГУ Михаила Лобанова, а также главреда петербургского издания "Ладога.ру" Александра Калинина".

В конце декабря 2022 года в отношении Пономарева СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Неправительственная организация "Съезд народных депутатов" приняла несколько заявлений и актов против российского руководства. В нем принимали участие эмигрировавшие из России политические деятели, в том числе бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков и бывший адвокат Марк Фейгин, которые также признаны в РФ иноагентами. Организатором мероприятия выступил Пономарев.

Пономарев был депутатом Госдумы 5-го и 6-го созывов, членом фракции "Справедливая Россия", членом совета Левого фронта. В июне 2014 года уехал в США, позже переехал на Украину, где получил гражданство.