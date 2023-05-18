18 мая, 15:22,
обновлено 18 мая, 16:51

В МЧС опровергли сообщения о прорыве диверсантов на территорию Белгородской области

В ведомстве отметили, что цель ложной информации - посеять панику среди населения

БЕЛГОРОД, 18 мая. /ТАСС/. Информация о прорыве украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Белгородской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в четверг в ГУ МЧС России по региону.

"От имени Главного управления МЧС России по Белгородской области жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данная информация не соответствует действительности, ее цель - посеять панику среди населения.

В ведомстве предупредили о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

Губернатор Вячеслав Гладков в четверг в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что данные о прорыве украинской ДРГ в регион не подтвердили и силовые ведомства. "Точно так же, как вчера был якобы обстрел танками нашей территории, так же и эта информация [о ДРГ] не подтверждается ни погранслужбой, ни Федеральной службой безопасности, ни Министерством обороны РФ, ни сотрудниками муниципальных администраций тех сел, которые расположены вдоль границы", - подытожил глава региона. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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