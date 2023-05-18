Директору пансионата Калининграда, где упал лифт с пенсионерами, назначили домашний арест

При обрушении кабины погиб один человек и трое пострадали

КАЛИНИНГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Исполнительному директору пансионата в Калининграде, в котором при обрушении лифта погибла пенсионерка и пострадали еще три человека, предъявлено обвинение, он отправлен под домашний арест, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.

"Следственными органами регионального управления СК РФ продолжается расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), в пансионате для престарелых и инвалидов по ул. Подполковника Емельянова в Калининграде. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено исполнительному директору пансионата", - сообщило ведомство в Telegram-канале.

По версии следствия, обвиняемый, занимая указанную должность, осуществлял общее руководство пансионатом, контроль за соблюдением правил охраны труда и обязан был обеспечить надлежащее качество и безопасность оказываемых постояльцам услуг. Вместе с тем, в пансионате был смонтирован и эксплуатировался с ведома обвиняемого самодельный грузовой лифт, который персоналом пансионата в нарушение норм и правил использовался в том числе для перемещения между этажами постояльцев.

Как ранее сообщалось, 13 мая 2023 года во время подъема в лифте трех постоялиц пансионата и соцработника, произошло падение кабины, все четверо получили травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью, а 84-летняя клиентка пансионата на следующий день скончалась в больнице от полученных травм.

"Исполнительный директор пансионата вину в инкриминируемом преступлении не признал. 18 мая 2023 года Московский районный суд Калининграда, рассмотрев представленные следователем регионального управления СК РФ материалы, избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 июля", - сказали в управлении.