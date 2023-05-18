Рогов сообщил об ударах ВСУ по Токмаку

Председатель движения "Мы вместе с Россией" пообещал рассказать о подробностях инцидента позже

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Токмаку в Запорожской области, сообщил в четверг председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Токмаке громко. Город снова под обстрелом боевиков ВСУ. Подробности позже", - написал он в Telegram-канале.

В среду глава движения информировал об ударе ВСУ по Токмаку и работе системы ПВО.

5 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что жителей 18 населенных пунктов региона, в том числе Токмака, временно переселят вглубь области из-за усиления украинских обстрелов. Вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко рассказал ТАСС, что могут быть перемещены около 70 тыс. человек.