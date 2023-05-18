В Красноярском крае сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда

Пострадавших нет

КРАСНОЯРСК, 18 мая. /ТАСС/. Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Камарчага - Балай в Красноярском крае, пострадавших нет, возможны задержки пассажирских поездов. Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги.

"18 мая, в 20:04 (16:04 мск), на перегоне Камарчага - Балай произошел сход пяти вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет. Возможны задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Возможны задержки следующих пригородных поездов и поездов дальнего следования: электропоезда Снежница - Красноярск - Заозерная, поезда № 124 Красноярск - Абакан; поезда № 347 Северобайкальск - Барнаул и поезда № 605 Карабула - Красноярск.

По данным Красноярской железной дороги, для устранения последствий к месту направлены восстановительные поезда со станций Красноярск и Саянская. "Причины происшествия выясняет специальная комиссия Красноярской железной дороги", - уточнили в пресс-службе.