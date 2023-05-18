В Волгограде задержали стримера после угроз убийством девушке в прямом эфире

Изъят зарегистрированный травматический пистолет

ВОЛГОГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Полицейские Волгограда задержали 30-летнего мужчину, который устроил прямую трансляцию в интернете и держа пистолет угрожал убийством девушке. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"В Волгограде полицейские задержали мужчину, который угрожал девушке расправой во время интернет-трансляции. 30-летний мужчина задержан в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там же с различными травмами обнаружена 18-летняя жительница областного центра. Ее доставили в медицинское учреждение. В жилище изъят зарегистрированный травматический пистолет", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка, в полицию обратились несколько человек, которые сообщили, что в одной из социальных сетей во время прямой трансляции неизвестный угрожал расправой девушке, держа в руках предмет, похожий на огнестрельное оружие.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Волгоградской области, в отношении стримера возбуждено уголовное дело, он подозревается в незаконном лишении свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, а также покушении на убийство. По данным следствия, фигурант дела пришел к своей знакомой в квартиру, где употребил наркотическое средство, а после этого сутки избивал девушку руками, ногами, а также стрелял в нее из травматического пистолета. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.