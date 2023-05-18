18 мая, 16:12,
обновлено 18 мая, 16:27
Военная операция на Украине

В Белгородской области при обстреле села со стороны ВСУ погибли два человека

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Еще один пострадал

БЕЛГОРОД, 18 мая. /ТАСС/. Два человека погибли, еще один получил травмы при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Нижнее Березово в Белгородской области. Об этом сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"В селе Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два человека, еще одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, ВСУ нанесли удар по мирным жителям, когда они находились в огороде и сажали картошку.

Как позже сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Шебекинского горокруга Владимир Жданов, в результате "прилета на приусадебный участок" погибли мужчина и женщина. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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