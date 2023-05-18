В Белгородской области при обстреле села со стороны ВСУ погибли два человека

Еще один пострадал

БЕЛГОРОД, 18 мая. /ТАСС/. Два человека погибли, еще один получил травмы при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Нижнее Березово в Белгородской области. Об этом сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В селе Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два человека, еще одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, ВСУ нанесли удар по мирным жителям, когда они находились в огороде и сажали картошку.

Как позже сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Шебекинского горокруга Владимир Жданов, в результате "прилета на приусадебный участок" погибли мужчина и женщина.