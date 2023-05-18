В Челябинской области локализовали ландшафтный пожар возле поселка Вязовая

В ликвидации возгорания задействованы 64 человека и 17 единиц техники

ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Ландшафтный пожар вблизи населенного пункта Вязовая в Челябинской области локализован. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Главного управления лесами по региону.

"Ландшафтный пожар вблизи населенного пункта Вязовая Усть-Катавского района локализован. Напомним, ландшафтный пожар начался от железной дороги и распространился в сторону населенного пункта и на 7,5 га лесного фонда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении задействованы 64 человека и 17 единиц техники. Сейчас проходят работы по дотушиванию.

Пожар начался 18 мая возле поселка Вязовая в Челябинской области. По данным пресс-центра Главного управления МЧС России по региону, тушение осложнилось из-за гористого рельефа местности и порывистого ветра. Для тушения возгорания были привлечены пожарные поезда. Причины пожара устанавливаются.