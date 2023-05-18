Суд в Брянске вынес приговор 12 фигурантам дела о контрабанде сигарет

Осужденные получили сроки лишения свободы от трех до пяти лет

БРЯНСК, 18 мая. /ТАСС/. Суд в Брянске признал виновными 12 фигурантов дела о перевозке немаркированных табачных изделий в целях их сбыта, общая сумма товара оценивается почти в 2 млрд рублей. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от трех до пяти лет, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

"Приговором суда каждому из подсудимых назначено наказание в виде реального лишения свободы на сроки от трех до пяти лет со штрафами от 250 тыс. до 1 млн рублей. По обвинению в участии в преступном сообществе подсудимые оправданы за отсутствием состава преступления", - говорится в сообщении.

Суд установил, что фигуранты дела ввозили из Белоруссии в Россию немаркированные табачные изделия, договоры их поставки оформлялись с фиктивными организациями, зарегистрированными на подставных лиц. Товар отгружался на склады Московской и Брянской областей, а после реализовывался покупателям лично и через транспортные компании на территории других регионов. Стоимость немаркированных сигарет превысила 1,9 млрд рублей.

При этом для правообладателей товарных знаков сумма ущерба составила более 652 тыс. рублей, добавили в пресс-службе.