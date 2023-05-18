В Ивановской области возбудили дело из-за повреждения памятника воинам-интернационалистам

Неизвестные облили красной краской памятник в Вичуге, их личности устанавливаются

ТАСС, 18 мая. Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестные облили красной краской памятник воинам-интернационалистам в Вичуге Ивановской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром в четверг неустановленные лица облили красной краской памятник воинам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане. "Это привело к причинению ущерба историко-культурному значению указанного памятника", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе областного управления МВД добавили, что на место происшествия выезжали полицейские. Лица, повредившие памятник, устанавливаются.