Рогов сообщил об украинских обстрелах Васильевки

Председатель движения "Мы вместе с Россией" предположил, что ВСУ ведут огонь из РЗСО

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Васильевке в Донецкой Народной Республике, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом ТАСС в четверг сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Васильевка сейчас под обстрелом боевиков ВСУ. Предположительно, ведется огонь из РСЗО", - сказал он. Рогов уточнил, что "речь идет о населенном пункте Васильевка в ДНР".

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли Токмак.

В новость внесена правка (22:29 мск) — передается с уточнением информации в лиде и втором абзаце в связи с изменением данных спикером, верно - в ДНР.