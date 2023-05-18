В Нижегородской области выявили подпольную мастерскую по изготовлению боевого оружия

По информации пресс-службы УФСБ России по региону, мастерскую организовал полицейский

ТАСС, 18 мая. Подпольную мастерскую по изготовлению боевого оружия из охолощенных, сигнальных и травматических аналогов, которую организовал сотрудник полиции, выявили в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе УФСБ России по региону.

"18 мая 2023 года сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области совместно с ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Нижегородской области была пресечена противоправная деятельность сотрудника полиции. По адресу проживания он организовал мастерскую по переделке боевого оружия из охолощенных, сигнальных и травматических аналогов", - сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, все необходимые комплектующие, в том числе для патронов, полицейский приобретал в интернете на тематических форумах и в социальных сетях. Также установлено, что он изготавливал оружие конкретного калибра, на которое у него заведомо имеется разрешение, чтобы не вызывать лишних подозрений.

У полицейского были изъяты пистолеты системы ПМ, Ярыгина, ТТ, револьвер, а также самодельные боеприпасы различного калибра.