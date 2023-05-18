18 мая, 20:09
Военная операция на Украине

В Запорожской области уничтожили диверсантов ВСУ при попытке проникнуть вглубь региона

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что активность украинских ДРГ говорит о том, что ВСУ по-прежнему рассматривают запорожское направление для проведения своего наступления

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВС Украины (ВСУ) была уничтожена 17 мая во время попытки проникнуть вглубь Запорожской области. Об этом в четверг ТАСС сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Вчера при попытке проникнуть на освобожденную территорию Запорожской области была ликвидирована группа диверсантов из боевиков ВСУ", - сказал он.

По словам Рогова, в области на линии боевого соприкосновения наблюдается повышенная активность диверсантов ВСУ, пытающихся прощупать линию обороны сил РФ. "Она (активность - прим. ТАСС) повышенная, суются. Они отошли от практики разведки боем - такой активной, которая была на протяжении нескольких недель, - и перешли к практике работой ДРГ. Я думаю, что они пробуют и прощупывают любые варианты проникновения [на подконтрольную РФ часть территории Запорожской области], пытаются изучить нашу линию обороны, понять, как им действовать на нашем направлении, потому что, слава богу, везде получают отпор", - отметил он.

По мнению главы движения, активность украинских ДРГ говорит о том, что ВСУ по-прежнему рассматривают запорожское направление для проведения своего наступления. "Все эти виды активности говорят о том, что от своих планов они не отказались и готовятся. К тому же, они прекрасно понимают, что им надо что-то показать своим западным кураторам", - заключил он.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Украина активизировала диверсионную деятельность в регионе с начала мая, но силы РФ ей успешно противодействуют. 

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